Россия приветствует постепенную нормализацию ситуации на Корейском полуострове и предстоящие контакты Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Он подчеркнул, что реальное развитие событий идёт в русле российско-китайской дорожной карты урегулирования на Корейском полуострове. Она подразумевает поэтапное, но устойчивое продвижение к завершающей фазе, каковой должна стать многосторонняя договорённость об обеспечении мира и безопасности в Северо-Восточной Азии, включая денуклеаризацию Корейского полуострова. По его словам, на переговорах достаточно подробно рассматривались ситуация вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова, вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе состояние торгово-экономических связей, культурное и гуманитарное сотрудничество. Глава российского МИД принял приглашение своего северокорейского коллеги посетить с ответным визитом Пхеньян. Между тем, в ходе переговоров возможные контакты лидеров двух стран не обсуждались, подчеркнул Сергей Лавров.







