Главы США и СК могут обсудить проблему прав человека

Опубликовано : 2018-04-11 10:22:59 Обновлено : 2018-04-11 11:11:21

Главы США и СК могут обсудить проблему прав человека

В ходе американо-северокорейского саммита может быть затронута проблема прав человека. Об этом заявила 10 апреля в ходе очередного брифинга представитель госдепартамента Хизер Науэрт. Она также подтвердила, что главной темой предстоящих переговоров является денуклеаризация. По её словам, стороны обсудят также другие вопросы. Между тем, ей был задан вопрос о том, схожи ли позиции США и СК по денуклеаризации Корейского полуострова. Хизер Науэрт заявила, что это решает президент страны, за которого она ничего не может сказать. Ранее, в интервью радиостанции «Голос Америки» представитель Госдепартамента США Катина Адамс заявила, что Вашингтон будет продолжать давление на Север с целью заставить Пхеньян уважать основные свободы и права граждан.

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