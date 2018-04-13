Американо-корейский институт будет закрыт

Опубликовано : 2018-04-11 16:05:32 Обновлено : 2018-04-11 16:07:24

Американо-корейский институт будет закрыт

Американо-корейский институт школы перспективных международных исследований при университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне сообщил о своём предстоящем закрытии. Это произойдёт в мае в связи с решением южнокорейского правительства о прекращении финансовой поддержки. По словам президента института Роберта Галуччи, отказ южнокорейского правительства от финансовой поддержки, которая составляла около 2 млн долларов в год, последовал за его попытками вмешаться в кадровую политику. Как отметил Галуччи, официальный Сеул потребовал заменить директора института Ку Чжэ Хве на другого человека. Одновременно Национальное собрание РК отметило серьёзные недостатки в бухгалтерской отчётности и низкую активность исследовательской деятельности. Администрация президента РК сообщила, что прекращение работы института – исключительно инициатива Национального собрания, а сообщения о вмешательстве правительства  в кадровые вопросы не соответствуют действительности.  



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