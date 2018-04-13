Президент России обсудит в июне с президентом РК вопросы двустороннего сотрудничества

11 апреля президент России Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 17 стран, в том числе, у посла РК в России У Юн Гына. Выступая на торжественной церемонии в Московском Кремле, Владимир Путин отметил, что он планирует обсудить с президентом РК Мун Чжэ Ином вопросы двустороннего сотрудничества и международную проблематику, включая ситуацию на Корейском полуострове, в ходе его визита в Россию в июне этого года. Российский президент охарактеризовал отношения с РК как дружественные, подчеркнув наличие «позитивной динамики торгово-экономических связей». Он напомнил, что «в прошлом году объём товарооборота между двумя странами увеличился более чем на 27% – до 19 с лишним миллиардов долларов. Корейские инвесторы принимают участие в программах по ускоренному развитию Дальнего Востока России».







