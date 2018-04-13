Чон Ый Ён встретится с Джоном Болтоном

Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён встретится в четверг в Вашингтоне с новым советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. В ходе встречи планируется скоординировать вопросы, касающиеся проведения межкорейского и американо-северокорейского саммитов. По сообщению администрации президента РК, Чон Ый Ён прибыл Вашингтон в среду, и на этот день первоначально планировалась встреча. Она была отложена из-за изменения графика Джона Болтона. Который должен был заниматься срочными вопросами, касающимися Сирии. Ожидается, что Чон Ый Ён и Джон Болтон договорятся о работе горячей линии, которая будет действовать вплоть до саммитов. Это будет первая встреча высокопоставленных представителей администраций РК и США по вопросам безопасности. Джон Болтон вступил в должность советника президента США по национальной безопасности лишь на этой неделе.









