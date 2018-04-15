Майк Помпео: Лидеры США и СК договорятся о денуклеаризации

В ходе саммита президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чон Ын сумеют договориться о денуклеаризации. Об этом заявил 12 апреля назначенный на пост госсекретаря США Майк Помпео, выступая на слушаниях в комитете сената по международным делам. Он добавил, что у США остаются дипломатические возможности решения северокорейской проблемы, согласившись, что в случае войны с СК последствия для американцев будут катастрофичными. Помпео отметил, что вопреки существующему мнению, он не поддерживает возможности смены режима в СК. По его мнению, в рамках американо-северокорейского саммита можно будет создать путь для достижения внешнеполитических результатов, в которых нуждаются США и весь мир. Помпео добавил, что прочёл историю ЦРУ и более не допустит повторения старых ошибок в контактах с Пхеньяном.

