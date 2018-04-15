ООН запрашивает 111 млн долларов на гуманитарную помощь СК

Опубликовано : 2018-04-13 11:46:16 Обновлено : 2018-04-13 11:54:54

ООН запрашивает 111 млн долларов на гуманитарную помощь СК

В этом году ООН требуется 111 млн долларов на гуманитарную помощь СК. Как сообщает «Свободная Азия», в этом году пять организаций ООН и пять неправительственных европейских организаций намерены оказать помощь 13 млн. северокорейцев. Помощь планируется предоставить в сфере продовольственной безопасности и здравоохранения. В докладе указывается, что в прошлом году запланированный бюджет составлял 114 млн долларов. Но из-за санкций было собрано не больше 30% требуемой суммы. Предполагалось, что помощь получат 18 млн человек, но по факту, показатель составил 6,5 млн человек.

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