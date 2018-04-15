«Токио симбун»: СК готова создать «дорожную карту» по денуклеаризации

В ходе недавнего китайско-северокорейского саммита в Пекине лидер СК Ким Чон Ын не исключил возможности создания дорожной карты по денуклеаризации до или после саммита с США, если Вашингтон проявит искренний и серьёзный подход. Об этом сообщила 13 апреля японская газета «Токио симбун», ссылаясь на источник, отметивший, что Ким Чон Ын указал на возможность отказа от ядерного оружия, если США дадут гарантию сохранности северокорейского режима и обеспечат компенсацию. Северокорейский лидер также отметил, что нет необходимости иметь ядерное оружие, если Вашингтон прекратит враждебную политику в отношении Пхеньяна. Источник также утверждает, что Ким Чон Ын выразил готовность вернуться за стол шестисторонних переговоров.

