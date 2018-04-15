Министерство финансов США продолжит давление на СК

Основная причина того, что КНДР выражает готовность обсудить с президентом США вопрос о денуклеаризации, заключается в максимальном давлении на Север. 11 апреля об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям палаты представителей. Он заявил, что в этом вопросе США тесно сотрудничают с Китаем и союзниками - РК и Японией. На вопрос о планах по дополнительным санкциям он указал, что не стал бы делать поспешных заявлений относительно предстоящих шагов. Вместе с тем, Мнучин подчеркнул, что США будут продолжать давление на Север.









