РК не включена в список стран, манипулирующих валютным курсом

Опубликовано : 2018-04-14 11:16:49 Обновлено : 2018-04-14 15:30:04

РК не включена в список стран, манипулирующих валютным курсом

РК избежала включения в американский список стран, манипулирующих валютным курсом. Об этом говорится в докладе министерства финансов США, представленном 13 марта. Между тем, страна вновь была включена в список объектов наблюдения. Решение финансового ведомства США позволило РК избежать давления в политике по валютному рынку. Между тем, РК включается в список объектов наблюдения пятый раз с первой половины 2016 года. Это говорит о том, что вероятность попадания в категорию стран-манипуляторов валютным курсом полностью не исчезла. Помимо РК, в списке наблюдения за ситуацией с манипуляциями валютным курсом также Китай, Япония, Германия, Швейцария и Индия.

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