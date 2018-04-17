США активно готовятся к саммиту с КНДР

К встрече лидеров США и КНДР ведётся активная подготовка, но пока не определены дата и место проведения саммита. Об этом, как отмечает агентство Reuters, 13 апреля на встрече с журналистами заявил высокопоставленный представитель американского правительства. Он отметил, что для обеспечения успешного саммита, естественно, необходимо поддерживать диалог. По его словам, сразу после получения предложения о проведении саммита стороны постоянно поддерживали контакт, для чего были привлечены люди с большим опытом в данном вопросе. Представитель также отметил, что президент США Дональд Трамп благодарен председателю КНР Си Цзиньпину за активное содействие в работе по КНДР. Между тем, представитель американского правительства заявил, что с 17 по 19 апреля во Флориде состоится встреча Дональда Трампа и японского премьер-министра Синдзо Абэ. Повестка саммита будет сосредоточена на ядерной угрозе КНДР.