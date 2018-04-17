Джейм Мэттис: «Мы все идём по пути денуклеаризации на Корейском полуострове»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис осторожно выразил оптимистичное предположение о том, что возможно все заинтересованные стороны идут по правильному пути денуклеаризации на Корейском полуострове. Об этом он заявил 12 апреля в ходе слушания в Комитете Палаты представителей США по вооружённым силам. Вместе с тем, он отметил, что никогда не считал дипломатические переговоры с КНДР бессмысленными. По его словам, предстоящий межкорейский саммит стал возможным благодаря тому, что президент РК Мун Чжэ Ин придерживался тактики давления на КНДР. Именно постоянное давление, по мнению Джеймса Меттиса, вернуло СК за стол переговоров. Вместе с тем, он добавил, что внешнеполитические методы работы находятся в приоритете.





