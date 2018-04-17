Глава МИД СК встретился с вице-премьером РФ

Опубликовано : 2018-04-14 12:35:27 Обновлено : 2018-04-16 11:22:00

Глава МИД СК встретился с вице-премьером РФ

12 апреля министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся с визитом в России, провёл встречу с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым. По данным представителя вице-премьера, предоставленным агентству ТАСС, стороны обсудили вопросы реализации проекта «Рачжин - Хасан», а также финансового и логистического обеспечения взаимной торговли между странами. Проект предусматривает транспортировку грузов из России в РК и другие страны через северокорейскую территорию, создание логистического комплекса, объединяющего Транскорейскую железную дорогу с Транссибом, что даст новые пути для отправки товаров в Европу. Между тем, сообщается, что стороны также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-корейских торгово-экономических отношений, ситуацию с гражданами КНДР, осуществляющими временную трудовую деятельность в России. Правительство России, надеясь на участие РК в данном проекте, долгое время вело переговоры с южнокорейской стороной, в том числе с привлечением крупных консорциумов. Однако работа в этом направлении была приостановлена после нарастания напряжённости на Корейском полуострове из-за северокорейской ядерной угрозы. Переговоры сторон по этой теме на данный момент находятся в замороженном состоянии.

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