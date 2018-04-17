В Жёлтом море вновь задержаны китайские браконьеры

Опубликовано : 2018-04-14 12:54:34 Обновлено : 2018-04-14 15:32:55

В Жёлтом море вновь задержаны китайские браконьеры

Спецподразделение морской полиции по борьбе с китайскими браконьерами, ответственное за зону пяти островов в Жёлтом море, задержало китайское рыболовное судно водоизмещением 35 тонн. Последнее осуществляло незаконный лов рыбы в водах РК. Сообщается, что в пятницу в 6:10 вечера китайская рыболовная лодка пересекла северную разграничительную линию со стороны СК в 26 км от южнокорейского острова Пэннёндо, проникнув вглубь территории РК на пять км. На требование южнокорейской морской полиции остановиться судно попыталось скрыться. Погоня продолжалась 2 часа 30 минут. После задержания на борту был обнаружен улов крабов и других морепродуктов в объёме около 3 тонн. Сообщается, что в процессе погони за пределы территории страны были выдворены ещё восемь китайских рыболовных судов. Экипаж задержанного судна в количестве семи человек будет передан в профильный отдел морской полиции Инчхона, где проведут расследование. В этом году спецподразделение задержало два и выдворило 41 судно китайских браконьеров.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Северная Корея: взгляд изнутри
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>