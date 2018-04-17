СК и Китай подтвердили стремление к миру на Корейском полуострове

Северокорейский лидер Ким Чон Ын и зав.международным отделом ЦК КПК Сун Тао выразили стремление содействовать поддержанию мира на Корейском полуострове. Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая, Сун Тао высказался за сотрудничество с Пхеньяном в рамках реализации договорённостей, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и северокорейским лидером Ким Чон Ыном. В свою очередь, северокорейский лидер заявил о заинтересованности Пхеньяна в активизации сотрудничества с Пекином по всем направлениям межгосударственного и межпартийного сотрудничества. Сун Тао находится в СК для участия в мероприятиях по случаю 106-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

