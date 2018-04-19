Главной темой американо-японского саммита станет ситуация на Корейском полуострове

Опубликовано : 2018-04-17 09:35:18 Обновлено : 2018-04-17 10:30:29

Главной темой американо-японского саммита станет ситуация на Корейском полуострове

17-18 апреля в поместье президента США «Мар-а-Лаго» в штате Флорида состоится американо-японский саммит. Как сообщили в Белом доме, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сосредоточатся на вопросах подготовки к американо-северокорейскому саммиту. Представитель Белого дома Сара Сандерс на встрече с журналистами выразила позитивные ожидания от результатов. По её словам, стороны обсудят не только торговые вопросы, но и тему предстоящей встречи Дональда Трампа с лидером СК Ким Чон Ыном. В расписании саммита, представленном Белым домом, говорится, что мероприятие будет посвящено северокорейской проблематике.

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