«Асахи симбун»: Ким Чон Ын призвал Си Цзиньпина к расширению экономического сотрудничества

Опубликовано : 2018-04-17 09:48:43 Обновлено : 2018-04-17 10:35:29

«Асахи симбун»: Ким Чон Ын призвал Си Цзиньпина к расширению экономического сотрудничества

В ходе недавней встречи в Пекине северокорейский лидер Ким Чон Ын призвал председателя КНР Си Цзиньпина к масштабному экономическому сотрудничеству между двумя странами. Об этом сообщила 17 апреля японская газета «Асахи симбун», ссылаясь на источник в руководстве Компартии Китая, который отвечает за контакты с СК. Он также обратился с просьбой к Китаю оказать поддержку в вопросе гарантии сохранности северокорейского режима и снятии военной угрозы. В газете указывается, что для СК, находящейся под давлением санкций, экономическое сотрудничество с Китаем является очень важным. Однако экономическое взаимодействие двух стран может обесценить санкции против Пхеньяна. Поэтому на нынешнем этапе неизвестно, каким будет ответ Китая.

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