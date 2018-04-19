В Китае освободили 30 северокорейских беженцев

Опубликовано : 2018-04-17 14:28:13 Обновлено : 2018-04-17 15:56:29

В Китае освободили 30 северокорейских беженцев

В марте в Китае освободили примерно 30 северокорейцев, которые ранее были задержаны местной полицией. Все они могли быть подвергнуты принудительной репатриации. Об этом сообщила 17 апреля американская радиостанция Свободная Азия, ссылаясь на источник среди северокорейских беженцев в РК и организации по правам человека в КНДР. Указывается, что Китай пошёл на это, опасаясь критики мирового сообщества. По словам беженцев, по случаю визита в Пекин северокорейского лидера Ким Чон Ына в конце прошлого месяца китайские власти ужесточили контроль за северокорейскими нелегалами. Поэтому многие из них были арестованы. Представитель пресс-службы госдепартамента США заявил, что в Вашингтоне обеспокоены проблемой северокорейских беженцев, находящихся в Китае.

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