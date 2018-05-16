МИД России: Призывы к давлению на СК на фоне готовности Пхеньяна к диалогу непонятны и контрпродуктивны

Опубликовано : 2018-05-12 12:23:04 Обновлено : 2018-05-12 15:35:40

МИД России: Призывы к давлению на СК на фоне готовности Пхеньяна к диалогу непонятны и контрпродуктивны

Призывы оказывать давление на СК на фоне готовности Пхеньяна к диалогу непонятны и контрпродуктивны. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с проведением в Вашингтоне 3-4 мая экспертной встречи по обзору выполнения «морских» положений санкционных резолюций Совета Безопасности ООН по СК. «Налицо стремление этой узкой группы стран согласовать действия в открытом море, которые шли бы вразрез с нормами международного права и основополагающими принципами свободы судоходства». В этой связи Россия, как и ряд других ответственных государств, участия в данном мероприятии не приняла, говорится в комментарии. В нём подчёркивается, что Россия считает недопустимым вольное толкование США решений Совбеза ООН по перехвату судов в открытом море, не имеющих отношения к ядерной программе Пхеньяна. Принятые Совбезом ООН резолюции поручили странам досматривать в своих территориальных водах суда, экипаж которых подозревают в перевозке запрещённых товаров. При этом об открытом море речь не шла. 





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