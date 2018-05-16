Президент США поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию американо-северокорейского саммита

Опубликовано : 2018-05-12 12:39:26 Обновлено : 2018-05-12 12:44:18

Президент США поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию американо-северокорейского саммита

Президент США поблагодарил премьер-министра Сингапура за согласие организовать в своей стране американо-северокорейский саммит. Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Ли Сяньлуном состоялся в пятницу, на следующий день после того, как глава Белого дома сообщил о дате и месте проведения встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Кроме того,  Дональд Трамп сообщил о своём желании встретиться с сингапурским лидером. В ходе телефонного разговора были также затронуты вопросы двусторонних американо-сингапурских отношений и региональной безопасности, сообщил представитель Белого дома.   



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