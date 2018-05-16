Президент США поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию американо-северокорейского саммита

Президент США поблагодарил премьер-министра Сингапура за согласие организовать в своей стране американо-северокорейский саммит. Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Ли Сяньлуном состоялся в пятницу, на следующий день после того, как глава Белого дома сообщил о дате и месте проведения встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Кроме того, Дональд Трамп сообщил о своём желании встретиться с сингапурским лидером. В ходе телефонного разговора были также затронуты вопросы двусторонних американо-сингапурских отношений и региональной безопасности, сообщил представитель Белого дома.







