Майкл Помпео: В обмен на денуклеаризацию Север может достичь процветания на одном уровне с Югом

Опубликовано : 2018-05-12 13:00:55 Обновлено : 2018-05-12 16:59:12

Майкл Помпео: В обмен на денуклеаризацию Север может достичь процветания на одном уровне с Югом

Если СК предпримет решительные действия, чтобы быстро осуществить денуклеаризацию, то США будут готовы работать для достижения её процветания «на одном уровне с нашими южнокорейскими друзьями». Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в пятницу в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва. Процесс денуклеаризации Корейского полуострова, о котором пойдёт речь на предстоящих переговорах президента США Дональда Трампа и лидера СК Ким Чон Ына, должен предусматривать серьёзную проверку отсутствия у Пхеньяна ядерного оружия и средств его доставки. Коснувшись недавнего освобождения трёх американских граждан, отбывавших тюремное заключение в СК, Помпео подчеркнул, что этот жест способствует созданию условий для успеха предстоящего американо-северокорейского саммита. В свою очередь, глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва отметила, что освобождение американских граждан является «многообещающим сигналом». Она отметила также, что Сеул и Вашингтон на данном этапе не обсуждают отмену санкций в отношении Пхеньяна.

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