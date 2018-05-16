Дональд Трамп: Цель встречи с лидером СК – достижение мира во всём мире

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил надежду на то, что предстоящий американо-северокорейский саммит будет успешным. «Я встречусь с северокорейским лидером Ким Чон Ыном ради «будущего мира и процветания во всём мире»,- заявил глава Белого дома, выступая 10 мая в Индиане. Он подчеркнул, что, освободив трёх американских граждан, лидер СК совершил дружественный жест. Представитель Белого дома Сара Сандерс, выступая 11 мая на брифинге в Вашингтоне, отметила, что самым лучшим итогом американо-северокорейских переговоров стало бы соглашение о полной денуклеаризации Корейского полуострова. По мнению Вашингтона, пока процесс продвигается в правильном направлении, со стороны Пхеньяна видны жесты доброй воли. Тем не менее, США намерены и дальше оказывать максимальное давление на Пхеньян, пока он не встанет на путь денуклеаризации, подчеркнула Сара Сандерс.







