Китай и Япония приветствуют американо-северокорейский саммит

Китай приветствует положительные сигналы в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, появившиеся в процессе подготовки к американо-северокорейскому саммиту, выражая надежду на достижение благоприятных результатов по его итогам. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР Хун Лэй, выступая 11 мая на регулярном брифинге. Он выразил надежду на то, что стороны смогут сделать важный шаг вперёд на пути к денуклеаризации на Корейском полуострове политическими средствами, внеся тем самым вклад в стабилизацию ситуации в регионе. Между тем, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что предстоящий американо-северокорейский саммит станет хорошим шансом на решение ядерной и ракетной проблем, а также проблемы японцев, похищенных северокорейскими спецслужбами. Премьер-министр Японии добавил, что вместе с США будет готовиться к американо-северкорейскому саммиту, передав американской стороне позицию Японии.













