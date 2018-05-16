Майнити симбун: Председатель КНР может встретиться в Сингапуре с главами США и СК

Опубликовано : 2018-05-12 14:27:50 Обновлено : 2018-05-12 14:28:22

Майнити симбун: Председатель КНР может встретиться в Сингапуре с главами США и СК

Ряд СМИ сообщили о том, что председатель КНР может встретиться в Сингапуре с президентом США Дональдом Трампом и  лидером СК Ким Чон Ыном в кулуарах намеченного на 12 июня американо-северокорейского саммита. Таким образом, соберутся вместе лидеры стран, подписавших в 1953 году соглашение о перемирии, положившее конец Корейской войне. Более того, оно смогут обсудить замену соглашения о перемирии мирным договором. Об этом пишет японская газета «Майнити симбун». Между тем, представитель МИД КНР Гэн Шуан отказался комментировать данное сообщение. Он лишь отметил, что предстоящий американо-северокорейский саммит станет важным шагом на пути к достижению долговременной стабильности в регионе.  



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