Майкл Помпео: США готовы инвестировать в северокорейскую экономику Video

Опубликовано : 2018-05-14 10:07:12 Обновлено : 2018-05-14 17:39:17

Если Пхеньян полностью откажется от своей ядерной программы, то правительство США разрешит деловым кругам инвестировать в северокорейскую экономику. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя заявление северокорейской стороны о предстоящем закрытии ядерного полигона в Пхунгери провинции Хамгён-Пукто. Помпео отметил необходимость предоставить СК гарантии безопасности. Вместе с тем он отметил, что предстоит ещё много дел. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что компенсации Северу за сворачивание ядерной программы должна предшествовать полная ликвидация возможностей СК по обогащению урана и переработке плутония. Президент США Дональд Трамп также прокомментировал заявление Пхеньяна о закрытии ядерного полигона в Пхунгери. Он, в частности, назвал это решение мудрым и серьёзным.   





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