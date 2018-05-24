В планах США по саммиту с КНДР изменений нет

Представители американского правительства опровергают предположения о возможности отмены саммита США и КНДР, возникшие на фоне резкого изменения позиции Пхеньяна. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что президент США Дональд Трамп не изменил своё мнение по этой теме. На семинаре на тему «стратегии действий после выхода Ирана из ядерной сделки» госсекретарь США Майкл Помпео еще раз указал на внешнеполитические усилия администрации Дональда Трампа по решению ядерной проблемы КНДР. Он дал понять, что в стремлении правительства США к проведению встречи Дональда Трампа и Ким Чон Ына нет никаких изменений. Между тем, есть и сообщения с противоположным содержанием. Так, как сообщает Washington Post, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сказал, что в вопросе проведения саммита не обойдётся без проблем. Неназванный источник в американском правительстве подчеркнул также, что СК уже нарушила часть договорённостей «Пханмунчжомской декларации». Кроме того, недавно Дональд Трамп написал в Twitter, что Китаю следует жёстко контролировать границу с КНДР до того, как будет заключено соглашение о денуклеаризации. Таким образом, Трамп выразил приверженность позиции о необходимости сохранения санкционного давления на Север до тех пор, пока не будет поставлена подпись под соглашением о денуклеаризации.