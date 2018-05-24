Госдепартамент США призвал все страны обеспечить защиту беженцев из КНДР

Опубликовано : 2018-05-22 17:31:11 Обновлено : 2018-05-22 18:12:15

Госдепартамент США призвал все страны обеспечить защиту беженцев из КНДР

Госдепартамент США призвал все страны обеспечивать защиту беженцев и желающих получить статус беженцев из КНДР. Об этом 22 мая сообщила радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на слова представителя аппарата пресс-секретаря Госдепартамента. Таким образом, представитель прокомментировал требование Севера вернуть на родину бывших работниц северокорейского ресторана в Китае, которые бежали в РК. Север вновь озвучил данное требование на волне скандала в РК, начавшегося вокруг обвинений о том, что бегство работниц на Юг было спланировано южнокорейскими спецслужбами. Речь идёт о 13 гражданах СК, которые работали в 2016 году в ресторане в китайском городе Нинбо провинции Чжэцзян. Они добрались до РК 7 апреля того же года через третьи страны в Юго-Восточной Азии. В КНДР заявили, что северокорейские девушки были похищены. Некоторые неправительственные организации в РК также выдвинули такие подозрения, требуя организовать интервью с работницами ресторана.  



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