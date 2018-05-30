Дональд Трамп: Возможность встречи с лидером СК 12 июня по-прежнему остаётся

Опубликовано : 2018-05-27 11:14:54 Обновлено : 2018-05-27 11:14:54

Дональд Трамп: Возможность встречи с лидером СК 12 июня по-прежнему остаётся

Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном 12 июня в Сингапуре, как и планировалось первоначально. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что подготовка к саммиту продолжается. Трамп отметил, что межкорейские переговоры прошли «очень хорошо», и СК проявляет «много доброй воли». Если удастся добиться успеха в денуклеаризации Корейского полуострова, это было бы в интересах СК, а также РК, Японии, США, Китая и всего остального мира, заявил Дональд Трамп.

[Photo : KBS News]

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