Дональд Трамп: Возможность встречи с лидером СК 12 июня по-прежнему остаётся

Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чон Ыном 12 июня в Сингапуре, как и планировалось первоначально. Об этом он сообщил в субботу на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что подготовка к саммиту продолжается. Трамп отметил, что межкорейские переговоры прошли «очень хорошо», и СК проявляет «много доброй воли». Если удастся добиться успеха в денуклеаризации Корейского полуострова, это было бы в интересах СК, а также РК, Японии, США, Китая и всего остального мира, заявил Дональд Трамп.



[Photo : KBS News]