В Пханмунчжоме проходят американо-северокорейские консультации Video

Опубликовано : 2018-05-28 10:05:02 Обновлено : 2018-05-28 18:02:18

Представители правительств США и СК проводят в пограничном пункте Пханмунчжом на межкорейской границе консультации по вопросам, касающимся предстоящего двустороннего саммита. Об этом сообщила 27 мая представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. По её словам, подготовка к встрече глав США и КНДР продолжается. С американской стороны в переговорах принимают участие посол США на Филиппинах Сон Ким, который ранее занимал пост посла в РК, а также спецпредставителя США по северокорейским вопросам. Его сопровождают член Совета национальной безопасности США по делам Корейского полуострова Элисон Хукер и помощник министра обороны по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. Северокорейскую сторону представляет заместитель министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи. Газета The Washington Post сообщила, что консультации завершатся 29 мая.  




[Photo : YONHAP News]

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