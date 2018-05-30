Представители правительств США и СК проводят в пограничном пункте Пханмунчжом на межкорейской границе консультации по вопросам, касающимся предстоящего двустороннего саммита. Об этом сообщила 27 мая представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. По её словам, подготовка к встрече глав США и КНДР продолжается. С американской стороны в переговорах принимают участие посол США на Филиппинах Сон Ким, который ранее занимал пост посла в РК, а также спецпредставителя США по северокорейским вопросам. Его сопровождают член Совета национальной безопасности США по делам Корейского полуострова Элисон Хукер и помощник министра обороны по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер. Северокорейскую сторону представляет заместитель министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи. Газета The Washington Post сообщила, что консультации завершатся 29 мая.











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