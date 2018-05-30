Дональд Трамп: СК станет страной с великой экономикой

Опубликовано : 2018-05-28 11:19:41 Обновлено : 2018-05-28 11:24:48

Дональд Трамп: СК станет страной с великой экономикой

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что СК ждут процветание и хорошие экономическое перспективы. «Однажды она будет прекрасным государством в финансовом и экономическом отношении»,- написал в своём в Twitter глава Белого дома. Он подтвердил, что американская правительственная делегация прибыла в воскресенье в Пханмунчжом для подготовки к американо-северокорейскому саммиту. Заявление Трампа может указывать на готовность США оказать экономическую помощь Пхеньяну. Такую позицию он неоднократно выражал и ранее, в том числе в беседах с президентом РК Мун Чжэ Ином.   





[Photo : YONHAP News]

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