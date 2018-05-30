США и СК обсудят возможность вывоза ядерных боеголовок Севера

Опубликовано : 2018-05-28 15:45:35 Обновлено : 2018-05-28 16:22:37

США и СК обсудят возможность вывоза ядерных боеголовок Севера

В ходе рабочих переговоров США и СК по подготовке к двустороннему саммиту стороны обсудят возможность вывоза в другие страны северокорейских ядерных боеголовок. Об этом сообщило японское агентство Киодо цусин, ссылаясь на источники в правительстве США. Предполагается, что в ядерном арсенале Севера около 20 боеголовок. Вместе с тем, издание указывает, что пока не ясно, достигнут ли стороны договорённости по этому вопросу, учитывая разногласия. Отмечается, что если этот вопрос не будет решён в ходе рабочих переговоров, то его обсуждение будет продолжено на американо-северокорейском саммите.   




[Photo : KBS News]

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