США и СК обсудят возможность вывоза ядерных боеголовок Севера

В ходе рабочих переговоров США и СК по подготовке к двустороннему саммиту стороны обсудят возможность вывоза в другие страны северокорейских ядерных боеголовок. Об этом сообщило японское агентство Киодо цусин, ссылаясь на источники в правительстве США. Предполагается, что в ядерном арсенале Севера около 20 боеголовок. Вместе с тем, издание указывает, что пока не ясно, достигнут ли стороны договорённости по этому вопросу, учитывая разногласия. Отмечается, что если этот вопрос не будет решён в ходе рабочих переговоров, то его обсуждение будет продолжено на американо-северокорейском саммите.











[Photo : KBS News]