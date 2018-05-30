Джозеф Юн: США будут работать над документальным оформлением денуклеаризации СК

Американская делегация, проводящая консультации с представителями СК в Пханмунчжоме, скорее всего, будет работать над подготовкой документов по трёхэтапной процедуре денуклеаризации СК. Об этом заявил 27 мая в интервью New-York Times бывший представитель США по северокорейским вопросам Джозеф Юн. Предположительно, под первым этапом может подразумеваться объявление Севером степени сворачивания ядерной программы. На втором этапе Пхеньян должен предоставить Вашингтону план денуклеаризации. Решается, каким образом будет осуществляться контроль за выполнением плана. Джозеф Юн добавил, что делегация США состоит из профессионалов, которые знают, что делать.











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