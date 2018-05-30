Президент США Дональд Трамп отложил принятие решения об усилении антисеверокорейских санкций. Об этом сообщила 28 мая Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации американского президента. Указывается, что это может быть связано со стремлением обеспечить успешное проведение американо-северокорейского саммита. Объявление об усилении санкций могло быть сделано уже на днях, но в понедельник было принято решение отложить принятие решения. Ранее сообщалось, что США готовили новый пакет санкций, призванных сократить поступления средств в СК. По данным источников, речь шла о 36-ти новых санкциях, которые могли затронуть также российские и китайские компании.













[Photo : KBS News]