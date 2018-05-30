Дональд Трамп отложил принятие решения об усилении антисеверокорейских санкций

Опубликовано : 2018-05-29 10:57:07 Обновлено : 2018-05-29 11:01:09

Дональд Трамп отложил принятие решения об усилении антисеверокорейских санкций

Президент США Дональд Трамп отложил принятие решения об усилении антисеверокорейских санкций. Об этом сообщила 28 мая Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации американского президента. Указывается, что это может быть связано со стремлением обеспечить успешное проведение американо-северокорейского саммита. Объявление об усилении санкций могло быть сделано уже на днях, но в понедельник было принято решение отложить принятие решения. Ранее сообщалось, что США готовили новый пакет санкций, призванных сократить поступления средств в СК. По данным источников, речь шла о 36-ти новых санкциях, которые могли затронуть также российские и китайские компании.   





[Photo : KBS News]

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