США и КНДР проведут саммит в Сингапуре

Опубликовано : 2018-06-02 12:20:21 Обновлено : 2018-06-02 12:36:36

США и КНДР проведут саммит в Сингапуре

США и КНДР утвердили проведение двустороннего саммита 12 июня в Сингапуре. 1 июня в Белом доме президент США Дональд Трамп провёл встречу с заведующим отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхолем. Переговоры продлились 80 минут. После её окончания Дональд Трамп заявил о том, что встреча состоится. Он высоко оценил стремление северокорейского лидера Ким Чон Ына к денуклеаризации. Он также сказал, что более не желает использовать в отношении СК выражение «максимальное давление». Американский президент также указал, что не будет инициировать новых антисеверокорейских санкций во время диалога. По его словам, в ходе двустороннего саммита вполне может быть объявлено об окончании Корейской войны. Это может указывать на возможность проведения трёхстороннего саммита РК, КНДР и США. Между тем, Ким Ён Чхоль передал Дональду Трампу письмо Ким Чон Ына. Примечательно, что Дональд Трамп сказал, что в ходе саммита в Сингапуре возможно будет иметь место большая сделка.

[Photo : YONHAP News]

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