В Сингапуре началась конференция «Шангри-Ла Диалог»

Опубликовано : 2018-06-02 12:22:12 Обновлено : 2018-06-02 12:37:58

В Сингапуре началась конференция «Шангри-Ла Диалог»

1 июня в Сингапуре началась ежегодная Международная конференция по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла Диалог», которая является крупнейшей в Азии. Мероприятие проводится с 2002 года в одноимённом отеле. На этот раз ему уделяется особое внимание в свете предстоящего саммита КНДР и США. В конференции принимают участие представители РК, США, Японии, России и других, всего 40 стран. Крупнейшие страны-участники мероприятия имеют отношение к ситуации на Корейском полуострове. Поэтому большой интерес вызывает то, каким образом будет обсуждаться вопрос денуклеаризации. В рамках конференции министр обороны РК Сон Ён Му намерен выступить с речью на тему «Денуклеаризация Корейского полуострова, мир и процветание». Кроме того, он встретится со своим американским коллегой и примет участие в трёхсторонних переговорах министров обороны РК, США и Японии.

[Photo : YONHAP News]

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