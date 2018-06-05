Кристофер Хилл: СК и США должны тщательно подготовиться к саммиту

На момент проведения в Сингапуре саммита КНДР и США проект двустороннего соглашения должен быть составлен на 95%. Только в этом случае должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чон Ына. Об этом в интервью телерадиокомпании KBS заявил бывший глава делегации США на шестисторонних переговорах, бывший посол США в РК Кристофер Хилл, который является известным экспертом по СК. Он указал на это, учитывая стиль ведения дел лидеров двух стран. По его словам, если в тексте проекта соглашения будет много спорных или неконкретных моментов, то в итоге весь нынешний процесс может пойти не по намеченному сценарию, так как Дональд Трамп и Ким Чон Ын известны своей непредсказуемостью. Говоря о требованиях США по проведению денуклеаризации, он заявил, что главным условием тут является «подконтрольность» процесса. Кристофер Хилл также отметил, что в настоящий момент США не знают где КНДР хранит высокообогащённый уран. Поэтому тут важным является доступ к подземным объектам Севера. Эксперт выразил мнение о низкой вероятности того, что СК полностью откажется от ядерного оружия в короткий срок. По его мнению, реальным вариантом является поэтапная денуклеаризация. То есть, сначала нужно сосредоточить переговоры на получении возможности осуществить проверку ядерной программы Севера. Затем через МАГАТЭ нужно обеспечить контроль за ядерными объектами, а после постепенно вывести компоненты за границу.