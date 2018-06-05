Ким Ён Чхоль вернулся из поездки в США Video

Опубликовано : 2018-06-04 09:38:57 Обновлено : 2018-06-04 17:35:23

Вечером 3 июня заведующий отделом единого фронта ТПК Ким Ён Чхоль, встретившийся на прошлой неделе с президентом США Дональдом Трампом, прибыл в международный аэропорт Шоуду в Пекине. После этого в сопровождении посла КНДР в Китае Чи Чжэ Рёна и охраны он покинул аэропорт. Ким Ён Чхоль не стал отвечать на вопросы журналистов, сразу отправившись в северокорейское посольство. Сообщается, что 4 июня он отправится в Пхеньян. Предполагается, что до отъезда он проведёт встречу с представителями китайских властей, чтобы ознакомить их с результатами поездки в США, а именно обсуждения вопроса о проведении саммита КНДР и США. Между тем, в Сингапуре завершились консультации представителей Пхеньяна и Вашингтона по саммиту. Но, несмотря на это, члены северокорейской делегации всё ещё остаются в Сингапуре. Сообщается, что они проверяют место, где возможно разместится северокорейский лидер Ким Чон Ын.  



[Photo : YONHAP News]

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