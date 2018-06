Samsung Electronics вновь стал брендом номер один в Азии

Samsung Electronics седьмой год подряд заняла первое место в рейтинге лучших брендов Азии - Asia's Top 1000 Brands. Его составителями выступают аналитическая компания Nielsen и маркетинговая компания Campaign Asia-Pacific. Указывается, что в сохранении лидерства наибольшую роль сыграли не скандалы вокруг взрывов Galaxy Note 7 и внутренних скандалов, а конкурентоспособность продукции и стратегия. В 2004 году компания заняла 17-е место в рейтинге. С 2009 года в течение трёх лет она держалась на втором месте, а с 2012 возглавила рейтинг, с тех пор удерживая лидерство. За Samsung Electronics следуют Apple, Panasonic и Sony, Nestle, LG Electronics, Google и другие. Южнокорейский бренд Lotte занял 35-е место. Рейтинг составлялся на основе опроса среди потребителей в 15 странах в период с 16 марта по 11 апреля. Стоит отметить, что Samsung Electronics и LG Electronics заняли второе и десятое места соответственно в рейтинге самых популярных брендов в Африке (The Most Admired Brand In Africa).