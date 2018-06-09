Выбор на Capella пал из соображений безопасности

Опубликовано : 2018-06-06 13:01:49 Обновлено : 2018-06-06 13:02:13

Выбор на Capella пал из соображений безопасности

В выборе отеля Capella в качестве места проведения саммита КНДР и США большую роль сыграли плюсы этого объекта в вопросе обеспечения безопасности и охраны. Об этом 5 июня сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на источники. Отмечается, что в ходе консультаций представителей КНДР и США северокорейская сторона большое внимание уделяла этим моментам. Первоначально, многие считали наиболее вероятным проведение саммита в отеле Shangri-La, где в 2015 году состоялась первая с 1949 года встреча между лидерами Китая и Тайваня Си Цзиньпином и Ма Инцзю. Но в процессе обсуждения предпочтение было отдано Capella. Это связано с тем, что здание можно эффективно блокировать, закрыв мост и другие пути к острову Сентоса, где находится отель.

[Photo : YONHAP News]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Печатать страницу
  • Список
  • Top
Новости
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
Межкорейский саммит-2018
청취자 만족도 조사 결과 -R
Урок корейского языка (Mobile)
Основные новости
Другие сервисы
Подкасты
  • Подкасты
  • Программы можно скачать на сайте, чтобы прослушивать с помощью компьютера или mp3-плеера

<

4 / 4

>