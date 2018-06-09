Выбор на Capella пал из соображений безопасности

В выборе отеля Capella в качестве места проведения саммита КНДР и США большую роль сыграли плюсы этого объекта в вопросе обеспечения безопасности и охраны. Об этом 5 июня сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на источники. Отмечается, что в ходе консультаций представителей КНДР и США северокорейская сторона большое внимание уделяла этим моментам. Первоначально, многие считали наиболее вероятным проведение саммита в отеле Shangri-La, где в 2015 году состоялась первая с 1949 года встреча между лидерами Китая и Тайваня Си Цзиньпином и Ма Инцзю. Но в процессе обсуждения предпочтение было отдано Capella. Это связано с тем, что здание можно эффективно блокировать, закрыв мост и другие пути к острову Сентоса, где находится отель.

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