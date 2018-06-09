КНДР ликвидировала часть объектов на ракетном испытательном полигоне Video

Опубликовано : 2018-06-07 10:13:11 Обновлено : 2018-06-07 18:26:05

В середине апреля КНДР демонтировала часть строений, связанных с запусками баллистических ракет.  Об этом сообщил интернет-портал 38 North, специализирующийся на северокорейской проблематике. На спутниковых фотографиях деревни Иха-ри города Кусона провинции Пхёнан-Пукто видно, что ещё в марте прошлого года там были испытательная платформа, хранилище топлива и пути для перевозки. Между тем, на последних фото, сделанных 19 апреля этого года, данные объекты были разрушены. В этой связи, в 38 North пришли к выводу о том, что Север провёл работу по ликвидации подобных наземных объектов. Напомним, что три недели назад в КНДР сообщили прекращении ракетных и ядерных испытаний.

[Photo : YONHAP News]

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