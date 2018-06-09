В США рассматривают возможность проведения второго саммита с КНДР

Опубликовано : 2018-06-07 10:41:32 Обновлено : 2018-06-07 14:54:11

В США рассматривают возможность проведения второго саммита с КНДР

В США поместье «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич штата Флорида рассматривается в качестве вероятного места проведения второй встречи лидеров КНДР и США. 6 июня советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что в обсуждении ядерной проблемы КНДР может понадобиться четыре или даже пять саммитов. Появились сообщения о рассмотрении плана, по которому американский президент Дональд Трамп предложит северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну провести вторую встречу примерно осенью в своём поместье «Мар-а-Лаго». Здесь проходили саммиты с главами Китая и Японии. Между тем, агентство Bloomberg сообщило о том, что в переданном Дональду Трампу письме Ким Чон Ына, последний выразил желание провести двустороннюю встречу. Кроме того, Ким Чон Ын передал президенту США подарок. Трамп, в свою очередь, сделал ответный подарок. Указывается, что в Белом доме ожидают, что в ходе саммита в Сингапуре Ким Чон Ын представит расписание мер по отказу от ядерной программы. Помимо этого, сообщается, что на саммите Дональда Трампа будут сопровождать госсекретарь США Майкл Помпео и глава аппарата Белого дома Джон Келли.

[Photo : YONHAP News]

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