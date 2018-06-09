Судан разорвал контракты с КНДР

Предприятия оборонной промышленности Судана отменили все действующие контракты с Северной Кореей. Об этом 6 июня сообщило французское информационное агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на министерство иностранных дел Судана. Кроме того, для исправного соблюдения антисеверокорейских санкций, принятых в рамках Резолюции Совета безопасности ООН, в Судане создан специальный комитет. В сообщении AFP отмечается, что власти Судана впервые признали факт сотрудничества с КНДР в сфере оборонной промышленности. Ранее сообщалось, что США потребовали от Судана прекратить какие-либо экономические сделки с Северной Кореей в обмен на исключение Судана из списка стран-спонсоров терроризма.









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