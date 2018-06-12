Билл Клинтон оценил роль Мун Чжэ Ина в решении ситуации вокруг КНДР

Опубликовано : 2018-06-09 14:29:26 Обновлено : 2018-06-09 14:51:26

Билл Клинтон оценил роль Мун Чжэ Ина в решении ситуации вокруг КНДР

Экс-президент США Билл Клинтон высоко оценил посредническую роль южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в организации саммита КНДР и США. 4 июня в интервью NBC Клинтон заявил, что в нынешнем процессе настоящим героем является глава РК Мун Чжэ Ин. Говоря о достижениях южнокорейского президента, Билл Клинтон заявил, что Мун Чжэ Ин обеспечил участие КНДР в зимней Олимпиаде в составе единой сборной Юга и Севера. По его словам, Мун Чжэ Ин убедил Ким Чон Ына в том, что он искренне желает, чтобы СК улучшила своё экономическое положение, а также в том, что он не хочет падения северокорейской политической власти. Говоря о предстоящем в Сингапуре саммите, Клинтон сказал, что считает успех саммита вполне возможным. Но для того, чтобы Север отказался от того, что имеет необходимо доверие.

[Photo : KBS News]

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