Лидеры США и КНДР прибудут в Сингапур за два дня до саммита

Опубликовано : 2018-06-09 14:31:41 Обновлено : 2018-06-09 14:51:51

Лидеры США и КНДР прибудут в Сингапур за два дня до саммита

Лидеры США и КНДР прибудут в Сингапур за два дня до начала двустороннего саммита. По данным агентства Reuters, председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын прибудет в Сингапур 10 июня. Агентство ссылается на источник, участвующий в подготовке к прибытию северокорейского лидера. Отмечается, что Ким Чон Ын прилетит через аэропорт Чанги. Американский президент Дональд Трамп также планирует прибыть в Сингапур 10 июня. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп, находящийся в Канаде, отправится в Сингапур утром 9 июня. Учитывая, что путь может занять более 23 часов, глава Белого дома будет на месте к вечеру 10 июня.

[Photo : KBS News]

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