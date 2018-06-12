Майкл Помпео: в повестку саммита КНДР и США войдёт вопрос о сроках денуклеаризации

В ходе двустороннего саммита президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чон Ын обсудят сроки процесса денуклеаризации КНДР. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью с японским агентством NHK, содержание которого 8 июня было опубликовано госдепом США. На вопрос о том действительно ли Ким Чон Ын принял стратегическое решение об отказе от ядерного оружия Помпео заявил, что это и есть причина, по которой лидеры двух стран встретятся в Сингапуре. Майкл Помпео отметил, что в ходе недавней двусторонней встречи Ким Чон Ын лично сказал ему, что готов обсудить с Дональдом Трампом способы реализации денуклеаризации. Он заявил, что цели США в отношении предстоящего саммита абсолютно ясны. В ответ на отказ от ядерного и ракетного оружия Вашингтон готов предоставить Пхеньяну гарантии безопасности северокорейского режима и вести с СК тёплые политические отношения. Он также выразил надежду на достижение большого прогресса в ходе саммита в Сингапуре.

[Photo : KBS News]