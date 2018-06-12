Дональд Трамп подтвердил готовность к встрече с Ким Чон Ыном

Президент США Дональд Трамп готов к американо-северокорейскому саммиту , который состоится 12 июня в Сингапуре. Об этом он сообщил в ходе состоявшейся 8 июня встречи с журналистами в Белом доме. Ранее в ходе встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ Дональд Трамп также сообщил о полной готовности к встрече с северокорейским лидером . При этом он отметил, что не считает необходимым тщательно готовиться к саммиту . По его мнению, успех саммита зависит от отношения и стремления решить имеющиеся проблемы.













[Photo : KBS News]