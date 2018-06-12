Лидеры США и СК готовы к саммитуVideo

Опубликовано : 2018-06-11 10:13:55 Обновлено : 2018-06-11 18:40:55

Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп прибыли в воскресенье в Сингапур для участия в двустороннем саммите. Ким Чон Ын прилетел в Сингапур на арендованном самолёте авиакомпании Air China. Это второй авиаперелёт северокорейского главы после прихода к власти в 2011 году. Сразу после прилёта Ким Чон Ын уехал в отель St. Regis. В тот же день вечером он встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. Северокорейский лидер выразил благодарность за организацию саммита, отметив, что в случае успеха вклад Сингапура навсегда останется в истории. Президент США Дональд Трамп прибыл вечером того же дня. В ответ на вопрос о прогнозах относительно предстоящей встречи он отметил, что они очень хорошие. Предполагается, что спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и заместитель министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи будут продолжать консультации. Исторический двусторонний саммит начнётся 12 июня в 10 часов утра в отеле Capella на острове Сентоза.

[Photo : YONHAP News]

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