Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп прибыли в воскресенье в Сингапур для участия в двустороннем саммите. Ким Чон Ын прилетел в Сингапур на арендованном самолёте авиакомпании Air China. Это второй авиаперелёт северокорейского главы после прихода к власти в 2011 году. Сразу после прилёта Ким Чон Ын уехал в отель St. Regis. В тот же день вечером он встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. Северокорейский лидер выразил благодарность за организацию саммита, отметив, что в случае успеха вклад Сингапура навсегда останется в истории. Президент США Дональд Трамп прибыл вечером того же дня. В ответ на вопрос о прогнозах относительно предстоящей встречи он отметил, что они очень хорошие. Предполагается, что спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и заместитель министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи будут продолжать консультации. Исторический двусторонний саммит начнётся 12 июня в 10 часов утра в отеле Capella на острове Сентоза.





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