Северокорейская и американская делегации продолжают рабочие консультации

Рабочие делегации СК и США, ранее проводившие консультации в Пханмунчжоме, находятся в Сингапуре, чтобы завершить обсуждение важных вопросов. Предполагается, что спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и заместитель министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи проведут итоговые консультации. Ранее, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в повестку американо-северокорейского саммита войдёт вопрос о временных рамках процесса денуклеаризации Севера. Предполагается, что на рабочих переговорах делегаций сторон будет затронут вопрос о деталях обеспечения гарантий сохранения северокорейского режима и реализации денуклеаризации. Если более конкретно, то стороны, скорее всего, обсудят вопрос о том, когда и как из СК будут вывозиться ядерное оружие и МБР, и каким образом США представят план нормализации отношений с Пхеньяном и дадут ему гарантии безопасности. Ранее одно из американских СМИ сообщило, что в ходе рабочих консультаций была достигнута договорённость об установлении дипломатических отношений.









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