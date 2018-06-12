Северокорейская и американская делегации продолжают рабочие консультации

Опубликовано : 2018-06-11 10:51:11 Обновлено : 2018-06-11 16:39:23

Северокорейская и американская делегации продолжают рабочие консультации

Рабочие делегации СК и США, ранее проводившие консультации в Пханмунчжоме, находятся в Сингапуре, чтобы завершить обсуждение важных вопросов. Предполагается, что спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и заместитель министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи проведут итоговые консультации. Ранее, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в повестку американо-северокорейского саммита войдёт вопрос о временных рамках процесса денуклеаризации Севера. Предполагается, что на рабочих переговорах делегаций сторон будет затронут вопрос о деталях обеспечения гарантий сохранения северокорейского режима и реализации денуклеаризации. Если более конкретно, то стороны, скорее всего, обсудят вопрос о том, когда и как из СК будут вывозиться ядерное оружие и МБР, и каким образом США представят план нормализации отношений с Пхеньяном и дадут ему гарантии безопасности. Ранее одно из американских СМИ сообщило, что в ходе рабочих консультаций была достигнута договорённость об установлении дипломатических отношений.   



[Photo : YONHAP News]

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