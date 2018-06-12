США и СК пытаются окончательно обозначить позиции перед саммитом

Представитель американской делегации, прибывшей в Сингапур вместе с президентом США Дональдом Трампом, дал интервью корреспондентам KBS. По его словам, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Сон Ким и заместитель министра иностранных дел СК Чхве Сон Хи готовят проект совместного заявления, а также завершают обсуждение ряда вопросов. Представитель делегации также отметил, что американская сторона работает над тем, чтобы включить в соглашение пункт о полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации, за которую выступают США. Он выразил надежду на успех саммита, указав, что прибытие северокорейского лидера в Сингапур, несмотря на то, что по итогам рабочих консультаций в Пханмунчжоме стороны не сумели договориться по ряду вопросов, является отражением стремления Пхеньяна разрешить нынешние проблемы. Вместе с тем, представитель заявил, что способ наблюдения за ходом денуклеаризации и её этапы не являются первоочередными в данный момент. Пхеньян считает, что денуклеаризация возможна только после установления отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.







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