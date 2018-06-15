12 июня в отеле Capella в Сингапуре проходит северокорейско-американский саммит. Перед его началом председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и президент США Дональд Трамп обменялись приветствиями. Как отметил северокорейский лидер, он рад, что, несмотря на трудности, лидерам КНДР и США удалось организовать эту встречу. В свою очередь, глава Белого дома выразил надежду на успех саммита. Личная встреча лидеров двух стран продлится 45 минут, после этого саммит пройдёт в расширенном формате и продлится ещё полтора часа. Затем состоится официальный обед, который завершится итоговой пресс-конференцией.

[Photo : KBS News]